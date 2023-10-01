Конгрессмен США планирует подать ходатайство об отстранении спикера Маккарти

Мэтт Гетц считает, что Конгрессу "нужно двигаться вперед с новым руководством, которому можно доверять"

ТАСС, 1 октября. Представитель Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США Мэтт Гетц планирует подать ходатайство об отстранении Кевина Маккарти от должности спикера палаты.

"Я действительно намерен подать ходатайство об отстранении спикера Маккарти на этой неделе, - приводит слова Гетца телеканал CNN. - Я думаю, нам нужно двигаться вперед с новым руководством, которому можно доверять".

По данным телеканала, Гетц обвинил Маккарти во лжи Палате представителей и президенту США Джо Байдену в вопросе продления финансирования правительства.

Ранее обе палаты американского парламента одобрили, а Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, то есть до 17 ноября. Документ не включает в себя помощь Украине. Таким образом, в США предотвращена приостановка работы правительства. Она могла бы привести к невыдаче зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих, а также к прекращению действия множества госпрограмм.