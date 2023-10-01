Моравецкий призвал Киев быть благодарным Варшаве за убежище для миллионов украинцев

Премьер-министр Польши отметил, что Варшава будет "защищать польское сельское хозяйство от украинских агроолигархов"

ТАСС, 1 октября. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал Украину быть благодарной за то, что Польша приютила миллионы украинцев, и не доверять Германии. Об этом пишет газета Dziennik Gazeta Prawna.

"Понимаю, что он [президент Украины Владимир Зеленский] теперь думает, что у него будет тесный союз с Германией. Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими с помощью центральноевропейских государств. Именно Польша приняла под своей крышей несколько миллионов украинцев. Мы больше всего помогли в тот момент, когда немцы хотели отправить в осажденный Киев 5 тыс. касок", - приводит издание слова Моравецкого.

Премьер также отметил, что Варшава будет "защищать польское сельское хозяйство от украинских агроолигархов".

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В этой связи Украина подала жалобу в ВТО и начала расследование против недружественных действий в торговой сфере. Польша в ответ пригрозила расширить список запрещенной к ввозу в страну украинской сельскохозяйственной продукции, напомнив, что через польскую территорию на Украину осуществляется поставка оружия и гуманитарной помощи.