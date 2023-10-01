В Британии считают, что прекращение поставок оружия Украине не приведет к концу конфликта

Глава МИД королевства Джеймс Клеверли добавил, что не считает правильным давать Украине советы относительно территориальных границ страны

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли выразил мнение, что прекращение поставок западного оружия не приведет к окончанию конфликта на Украине.

"Сейчас я более, чем когда-либо, уверен в том, что они [Украина] не прекратят воевать, пока не вернут свою страну. Все эти ленивые голоса, которые говорят о том, что, если бы Великобритания или Запад прекратили вооружать Украину, то война закончилась бы, [говорят] чепуху. Эта война закончится, когда Россия уйдет, не раньше. Украинцы будут придерживаться [такой точки зрения]. А мы обещали им, что мы будем с ними, пока они не вернут свою страну", - сказал министр, выступая на мероприятии исследовательского центра Onward в Манчестере.

На вопрос о том, призывает ли Великобритания украинские власти отказаться от притязаний на Крым, Клеверли ответил, что не считает правильным давать Киеву советы относительно территориальных границ страны. "Наша позиция определяется позицией Украины. Не думаю, что у нас есть право начинать диктовать другим странам, от какой части своей территории им следует отказаться", - подчеркнул он.