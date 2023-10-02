1 октября, 21:57,
обновлено 1 октября, 22:43
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

КНДР заявила о попытках Запада скрыть следы причастности ко взрывам на "Северных потоках"

Swedish Coast Guard via AP
© Swedish Coast Guard via AP

Глава департамента МИД республики по вопросам России Ким Чон Гю считает, что международное сообщество должно поддержать требования Москвы по расследованию ЧП на газопроводах

ТОКИО, 2 октября. /ТАСС/. США и страны Запада пытаются скрыть следы причастности ко взрывам на "Северных потоках". Такую уверенность выразил глава департамента МИД КНДР по вопросам РФ Ким Чон Гю.

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"США и Запад отклонили законные запросы РФ на участие в расследовании инцидента и проведении совместного международного расследования под юрисдикцией ООН, даже не уведомив Россию о ходе своего расследования. Это является всего лишь глупой уловкой для скрытия следов своих преступлений, оставленных в инциденте со взрывом газопроводов", - приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи. Представитель МИД КНДР считает, что мировое сообщество должно поддержать требование РФ объективно и досконально установить все обстоятельства произошедшего с обязательным подключением российских следственных органов и заинтересованных сторон.

Ким Чон Гю выразил уверенность, что вся ситуация в очередной раз подсветила "политику двойных стандартов и злые умыслы США и Запада, которые постоянно говорят о "честности" и "объективности", а на деле заняты грязной пропагандой с целью демонизации независимых стран". 

Теги:
СШАКНДРРоссияРасследование утечек газа из "Северных потоков"
© Информационное агентство ТАСС
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