КНДР заявила о попытках Запада скрыть следы причастности ко взрывам на "Северных потоках"

Глава департамента МИД республики по вопросам России Ким Чон Гю считает, что международное сообщество должно поддержать требования Москвы по расследованию ЧП на газопроводах

ТОКИО, 2 октября. /ТАСС/. США и страны Запада пытаются скрыть следы причастности ко взрывам на "Северных потоках". Такую уверенность выразил глава департамента МИД КНДР по вопросам РФ Ким Чон Гю.

"США и Запад отклонили законные запросы РФ на участие в расследовании инцидента и проведении совместного международного расследования под юрисдикцией ООН, даже не уведомив Россию о ходе своего расследования. Это является всего лишь глупой уловкой для скрытия следов своих преступлений, оставленных в инциденте со взрывом газопроводов", - приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи. Представитель МИД КНДР считает, что мировое сообщество должно поддержать требование РФ объективно и досконально установить все обстоятельства произошедшего с обязательным подключением российских следственных органов и заинтересованных сторон.

Ким Чон Гю выразил уверенность, что вся ситуация в очередной раз подсветила "политику двойных стандартов и злые умыслы США и Запада, которые постоянно говорят о "честности" и "объективности", а на деле заняты грязной пропагандой с целью демонизации независимых стран".