1 октября, 23:16

Маск считает, что Трюдо пытается уничтожить свободу слова в Канаде

AP Photo/ Susan Walsh
© AP Photo/ Susan Walsh

Владелец Twitter назвал позором новые канадские правила относительно онлайн-сервисов

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пытается подавить свободу слова в стране. Такое мнение выразил Илон Маск, комментируя новые канадские правила регулирования деятельности онлайн-сервисов.

"Трюдо пытается подавить свободу слова в Канаде. Это позор", - написал Маск на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее власти Канады ввели новые нормы, согласно которым стриминговые сервисы с годовым доходом от 10 млн канадских долларов ($7,4 млн) должны предоставить к ноябрю некоторые данные. Помимо этого, у сервисов могут запросить информацию о подписках и контенте. Такое требование распространяется и на социальные сети. 

Теги:
КанадаСШАТрюдо, ДжастинМаск, Илон
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация