Маск считает, что Трюдо пытается уничтожить свободу слова в Канаде

Владелец Twitter назвал позором новые канадские правила относительно онлайн-сервисов

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пытается подавить свободу слова в стране. Такое мнение выразил Илон Маск, комментируя новые канадские правила регулирования деятельности онлайн-сервисов.

"Трюдо пытается подавить свободу слова в Канаде. Это позор", - написал Маск на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее власти Канады ввели новые нормы, согласно которым стриминговые сервисы с годовым доходом от 10 млн канадских долларов ($7,4 млн) должны предоставить к ноябрю некоторые данные. Помимо этого, у сервисов могут запросить информацию о подписках и контенте. Такое требование распространяется и на социальные сети.