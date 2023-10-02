Вице-президент Венесуэлы выступила за дедолларизацию и торговлю в национальных валютах

Делси Родригес отметила, что США контролируют мировую банковскую систему, а это негативно влияет на экономику других государств

КАРАКАС, 2 октября. /ТАСС/. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила в поддержку дедолларизации и перехода на национальные валюты в торговле между странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

"Дедолларизация не позволит США, претендующим на абсолютную гегемонию, использовать доллар в качестве механизма и инструмента нападения и экономической агрессии на неприсоединившиеся страны", - заявила в воскресенье Родригес на IХ встрече Группы Пуэбла в Мексике, сообщает Венесуэльское агентство новостей.

Родригес отметила, что США контролируют мировую банковскую систему, что оказывает негативное влияние на экономику других государств. Она сообщила, что "в результате американских санкций Венесуэла лишилась доступа к 76% банков-корреспондентов".

Вице-президент Венесуэлы поддержала предложения, выдвинутые Группой Пуэбла, объединяющей более 60 прогрессивных политических деятелей Латинской Америки и Испании, содействовать переходу на национальные валюты в региональной торговле.

"Чтобы добиться поставленных целей, необходимы политическая воля, а также механизмы интеграции, чтобы разрушить неоколониальную систему, от которой зависит Латинская Америка", - подчеркнула Родригес.