Генпрокурор США пригрозил отставкой в случае вмешательства Байдена в дела Трампа

Меррик Гарленд также заявил, что не обсуждает с президентом Соединенных Штатов или представителями его администрации ход расследований

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что готов будет уйти в отставку, если президент Соединенных Штатов Джо Байден предпримет попытку вмешаться в расследования, проводимые в отношении его предшественника Дональда Трампа.

В интервью телекомпании CBS Гарленд заявил, что не обсуждает с Байденом или представителями его администрации ход расследований, фигурантом которых выступает Трамп. На вопрос о том, принял ли бы он какие-либо меры в связи с проводимыми изысканиями при поступлении соответствующей просьбы от Байдена, генпрокурор США подчеркнул, что "уверен в том, что этого не произойдет".

"Но я бы не стал ничего делать, - продолжил он. - Если бы было нужно, я бы подал в отставку. Но я не вижу указаний на то, что это могло бы произойти". По словам Гарленда, Байден "никогда не пытался вмешаться эти расследования".

Трампу, занимавшему в 2017-2021 годах высший государственный пост в США, в стране инкриминируется сразу несколько преступлений - от неуплаты налогов и домогательств до давления на должностные лица с использованием служебного положения и попытки государственного переворота. По многим обвинениям политику угрожает длительное тюремное заключение. Трамп - наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на выборах 2024 года.