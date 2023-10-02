На Тайване законодателя обвинили в разглашении секретных данных о субмарине

По данным газеты Taipei Ribao, Ма Вэньцзюнь передала за рубеж данные о строительстве подводной лодки и "участвовавших в проекте иностранных специалистах"

ГОНКОНГ, 2 октября. /ТАСС/. Отставной капитан ВМС Тайваня Го Си обвинил члена Законодательного юаня (законодательный орган острова) от партии Гоминьдан Ма Вэньцзюнь в передаче иностранным спецслужбам секретных данных о первой субмарине тайваньской постройки. Об этом сообщила газета Taipei Ribao.

Он отметил, что политик передала за рубеж данные о строительстве подводной лодки и "участвовавших в проекте иностранных специалистах". Это привело к тому, что после отъезда с Тайваня они были арестованы. В результате работа над отдельными технологическими решениями субмарины была осложнена, что замедлило строительство головного корабля серии.

Ма Вэньцзюнь в ответ назвала обвинения клеветой и написала на отставного военного заявление в прокуратуру. "Он сделал это для того, чтобы меня не избрали. Он все время говорит о своей конфиденциальной информации. Почему правительство Демократической прогрессивной партии ничего с ним не сделает?" - приводит газета ее слова.

Как отметил Го Си, он установил данные, которые политик передала иностранным спецслужбам. Кроме того, он указал, что располагает необходимыми уликами против нее и намерен добиться возбуждения уголовного дела, чтобы предоставить все необходимые данные суду.

28 сентября в городе Гаосюн прошла церемония спуска на воду первой подводной лодки Тайваня собственного производства "Хайкунь". Как ожидается, в октябре начнутся швартовные испытания субмарины, а затем - ходовые. Она должна быть передана в состав ВМС острова к концу 2024 года.

Первую субмарину тайваньского производства "Хайкунь" заложили в 2020 году. Ее водоизмещение составляет от 2,5 тыс. до 3 тыс. тонн. Подлодка оснащена шестью аппаратами для пуска торпед Mk-48. Ожидается, что последующие субмарины этой серии также получат на вооружение противокорабельные крылатые ракеты UGM-84 Harpoon. Как ранее сообщало Центральное информационное агентство острова, строительство головного корабля этой серии велось в три смены в круглосуточном режиме. В общей сложности программа предусматривает строительство до восьми подлодок этого проекта.

Подводный флот острова

Подводный флот Тайваня состоит из четырех дизель- электрических подлодок. Две из них были построены в США в 1940-х и используются в учебных целях. Еще две субмарины были построены для Тайваня в Нидерландах в 1980-х и являются модификацией подлодок "Звардвис".

К 2025 году остров рассчитывает иметь в составе ВМС три субмарины - две нидерландских субмарины "Звардвис" и одну подлодку собственной разработки. К 2027 году их общее число должно возрасти до четырех - по паре нидерландских и тайваньских субмарин.