В Италии рассказали о темах предстоящей встречи в Киеве глав МИД стран ЕС

Министры обсудят в том числе восстановление Украины

РИМ, 2 октября. /ТАСС/. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС встретятся в Киеве, где обсудят в том числе восстановление Украины.

"Это будет одной из центральных тем миссии. Мы должны обеспечить стране экономическую стабильность, и Италия будет двигаться в этом направлении как в рамках предстоящего председательства в G7, так и в качестве страны - организатора международной конференции по восстановлению в 2025 году. Мы уже начали работу по восстановлению собора в Одессе, а в Киеве я подпишу соглашение между Италией и Украиной о помощи в восстановлении разрушенного архитектурного наследия", - сказал он в интервью газете La Stampa.

Таяни сообщил, что его страна продолжит помогать Украине, чтобы та "создала армию, способную защищаться". "С другой стороны, мы будем работать над расширением консенсуса по формуле мира Владимира Зеленского, состоящей из 10 пунктов. Это поможет привлечь других глобальных игроков, таких как Индия, Бразилия и африканские страны", - полагает он.

Комментируя слова председателя победившей на парламентских выборах в Словакии партии "Направление - социальная демократия", экс-премьера Роберта Фицо, который отверг продолжение республикой оказания военной помощи Украине, Таяни счел их "непозитивным сигналом". "Выбор по Украине должен быть единым. Мы не должны создавать расколы на европейском фронте, потому что сила ЕС - в его единстве", - считает министр.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил на пресс-конференции в Киеве, что неформальное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД в столице Украины пройдет в понедельник, 2 октября. До настоящего момента пресс-служба Совета ЕС не анонсировала никаких неформальных встреч на 2 октября. Визиты всех западных чиновников на Украину проводятся без предварительного объявления их дат по соображениям безопасности.