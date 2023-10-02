Спикер Палаты представителей заявил, что останется на своем посту

Кевин Маккарти отметил, что "Мэтт Гетц, который намерен подать ходатайство о его отстранении, руководствуется личными причинами"

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) выразил уверенность в том, что сохранит свой пост, несмотря на возможное ходатайство отдельных законодателей о его отстранении.

"Я выживу", - заявил Маккарти в эфире телеканала CBS. По его словам, член Палаты представителей Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида), который намерен подать ходатайство о его отстранении, руководствуется "личными причинами". "Давайте покончим с этим. Давайте управлять государством. Если он расстроен тем, что пытался добиться приостановки работы правительства, а я позаботился о том, чтобы этого не произошло, давайте поговорим об этом", - сказал Маккарти.

Ранее Гетц заявил в эфире телеканала CNN о намерении подать ходатайство об отстранении Маккарти от должности спикера нижней палаты. Законодатель обвинил Маккарти во лжи Палате представителей и президенту США Джо Байдену в вопросе финансирования правительства.

Ранее обе палаты Конгресса одобрили, а Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, то есть до 17 ноября. Таким образом, в США была предотвращена приостановка работы правительства. Она могла бы привести к невыдаче зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих, а также к прекращению действия множества госпрограмм.