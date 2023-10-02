В Идлибе трое сирийских военных погибли при обстреле террористами их позиций

Сведения о потерях в рядах противника поступили из Кенсафры, Эль-Футейры и Эс-Суфухана

БЕЙРУТ, 2 октября. /ТАСС/. Формирования террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) обстреляли из установок залпового огня позиции сирийской армии на юго-востоке провинции Идлиб. Как сообщила газета Al Watan, в результате погибли трое военнослужащих, есть раненые, их численность уточняется.

По информации издания, в ответ сирийская артиллерия нанесла удары по укрепрайонам боевиков, нарушивших режим прекращения огня. Сведения о потерях в рядах противника поступили из Кенсафры, Эль-Футейры и Эс-Суфухана.

Активность банд "Джебхат ан-Нусры" и ее союзников заметно возросла с начала 2023 года. По сведениям телеканала Al Hadath, жертвами их вооруженных вылазок на севере Сирии стали свыше 70 мирных граждан, в том числе 18 детей.

Значительная часть провинции Идлиб остается под контролем незаконных вооруженных формирований, которые пользуются поддержкой Турции. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте под Дамаском и в южных областях страны.