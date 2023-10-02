Форум военной индустрии прошел в Киеве 29 сентября

ТАСС, 2 октября. Польские власти получили от представителей Украины приглашение приехать в Киев на форум военной индустрии, но не приняли его. Об этом в интервью телеканалу TVN24 заявил посол Украины в Варшаве Василий Зварыч.

"Польша была одной из первых приглашенных стран, но приглашения не приняла", - сказал он. "Нет причин обвинять Украину из-за того, что Польше [на форуме] не было", - добавил дипломат.

Форум военной индустрии прошел в Киеве 29 сентября. Украинские компании подписали на нем 20 документов с иностранными партнерами, в том числе о производстве беспилотников и боеприпасов. В мероприятии приняли участие представители военных компаний из Великобритании, Германии, США, Турции, Чехии, Швеции и других стран.

Ранее посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщал ТАСС, что форум в Киеве призван просто закамуфлировать поставки западного оружия под украинское производство.