Глава МИД Латвии не приехал в Киев на встречу министров стран ЕС из-за болезни

Его заменяет госсекретарь ведомства Андрис Пельш

ВИЛЬНЮС, 2 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш не смог приехать на неформальное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД в Киеве из-за болезни, его заменяет госсекретарь ведомства Андрис Пельш. Об этом сообщил латвийский МИД.

"По причине болезни министра иностранных дел Латвии Кришьяниса Кариньша Латвию в ходе визита глав МИД ЕС в Киев представляет государственный секретарь [МИД] Андрис Пельш", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель официально подтвердил проведение 2 октября неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Киеве. Он предупредил, что от нее не стоит ожидать практических результатов.