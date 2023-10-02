Алиев считает уникальным опыт Азербайджана по восстановлению территориальной целостности

По словам азербайджанского лидера, наступило время мира на Кавказе

БАКУ, 2 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал уникальным опыт своей страны по восстановлению территориальной целостности.

"Наш опыт восстановления территориальной целостности и суверенитета по-своему уникален. Мы положили конец навязанному нам конфликту. Мы защитили свое достоинство. Мы восстановили справедливость и международное право", - сказал президент Азербайджана, выступая на открытии 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку.

По словам Алиева, теперь наступило время мира на Кавказе. "Наша повестка дня - мир на Кавказе, мир в регионе, сотрудничество, совместные выгоды", - подчеркнул он.