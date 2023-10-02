Эксперт назвал год выборов в США роковым в определении объема военной помощи Киеву

Почетный профессор кафедры российской и европейской политики Кентского университета в Великобритании Ричард Саква призвал брать в расчет, что уже видны признаки того, что у стран Запада "есть лимит"

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Грядущий 2024 год, отмеченный президентскими выборами в США, станет роковым в определении объема поставок оружия Украине. Такое мнение ТАСС выразил почетный профессор кафедры российской и европейской политики Кентского университета в Великобритании Ричард Саква на полях XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Оценивая перспективы снижения военной помощи Киеву со стороны Запада, аналитик отметил, что все ответы принесет следующий год. "Следующий год будет роковой. Это американские выборы, и в следующем году вопрос поставок будет решаться", - отметил Саква.

При этом он призвал брать в расчет, что уже видны признаки того, что у стран Запада "есть лимит". "Запасов вооружения уже не хватает", - подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что "многое будет решаться на поле битвы".