Премьер непризнанного Косова считает, что Сербия планирует "аннексировать" север края

По словам Альбина Курти, это будет "скоординированная атака"

БЕЛГРАД, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти, ссылаясь на данные полиции, утверждает, что Сербия якобы планирует аннексировать север края в ходе "скоординированной атаки". Об этом говорится в сообщении Курти в соцсети X (ранее Twitter).

"Полиция Косова подтвердила на основании изъятой документации, что теракт был частью более крупного плана по аннексии севера Косова путем скоординированного нападения на 37 отдельных позиций. За этим последует создание коридора в Сербию для обеспечения транспортировки оружия и войск", - написал он.

Ранее Курти утверждал, что вооруженные люди в масках в ночь на 24 сентября напали на полицейских на севере края при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник полиции. Позднее президент Сербии Александар Вучич сказал, что полицейские подразделения Косова убили трех сербов и тяжело ранили двух. Глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Петар Петкович заявлял, что полиция непризнанного Косова в ходе своей операции в Косове и Метохии устроила расправу над сдавшимися сербами, расстреляв их в упор. Он отметил, что это была не полицейская операция, а агрессия, в результате которой "сербы хладнокровно, мучительно и жестоко были убиты косовской полицией".

Сербский лидер отдельно отмечал, что представители KFOR фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере Косова, а также помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов.