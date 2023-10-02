Политик заявил, что ФРГ будет стремиться восстановить отношения с Россией

По словам депутата польского Сейма Радослава Фогеля, украинские власти "демонстрируют очень сильную близорукость", если этого не понимают

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Германия будет стремиться к возвращению отношений с Россией, которая экономически ее укрепляет. Такое мнение выразил агентству РАР глава парламентской комиссии по международным делам, депутат польского Сейма Радослав Фогель.

"Германия очень охотно вернулась бы к двусторонним отношениям с Россией, которая экономически ее укрепляет и превращает в европейский хаб энергетического сырья", - считает политик.

"Германия, которая строила свою позицию на экономике, сегодня имеет экономические проблемы, поскольку не может опереться на дешевую российскую энергию", - добавил Фогель.

По его словам, украинские власти "демонстрируют очень сильную близорукость", если этого не понимают.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Украину быть благодарной за то, что Польша приютила миллионы украинцев, и не доверять Германии. "Понимаю, что он (президент Украины Владимир Зеленский - прим. ТАСС) теперь думает, что у него будет тесный союз с Германией. Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими с помощью центральноевропейских государств", - сказал глава польского правительства.