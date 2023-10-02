В ФРГ раскритиковали массовое закрытие частных медицинских практик из-за протестов врачей

Ожидается, что в забастовке примут участие десятки тысяч таких медицинских практик

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Закрытие врачебных кабинетов в понедельник в знак протеста против политики властей в области здравоохранения вызвало резкую критику в Германии.

"Каждая профессиональная группа может бороться за повышение заработной платы. Но закрытие практик в первую очередь затрагивает больных и слабых людей", - заявил агентству DPA Ойген Бриш, защищающий интересы пациентов.

Тысячи врачей общей практики и специалистов по всей стране в знак протеста не захотели открывать свои кабинеты в этот понедельник. К призыву сделать это ассоциации практикующих врачей Virchowbund присоединились почти 20 других медицинских ассоциаций и ассоциаций обязательного медицинского страхования. Ожидается, что в забастовке примут участие десятки тысяч частных медицинских практик.

По мнению объединений, политики уже много лет вынуждают практикующих врачей принимать "болезненные меры жесткой экономии". Кроме того, существует нехватка квалифицированной рабочей силы, инфляция, высокие затраты на электроэнергию и огромная бюрократия, которые оказывают дополнительное давление на работу.