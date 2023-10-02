В Пакистане начали рассматривать обвинения против экс-премьера в разглашении гостайны

Судебные слушания проводятся в закрытом режиме в центральной тюрьме в Исламабаде

ИСЛАМАБАД, 2 октября. /ТАСС/. Специальный суд Пакистана приступил к рассмотрению обвинений в разглашении государственной тайны, выдвинутых против лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость", бывшего главы правительства Имрана Хана и вице-председателя партии, экс-министра иностранных дел Шаха Мехмуда Куреши. Об этом сообщила газета Dawn.

По ее сведениям, в ходе слушаний суд может также рассмотреть в общей сложности девять обращений защитников Хана и Куреши с просьбой освободить политиков от тюремного заключения, которое ограничивает их встречи с адвокатами и общение с юристами по видеосвязи, что тем самым затягивает рассмотрение дела.

По соображениям безопасности судебные слушания проводятся в закрытом режиме в центральной тюрьме в Исламабаде, куда Хан ранее был переведен из окружной тюрьмы, где 5 августа начал отбывать трехлетнее заключение по приговору о мошенничестве. Суд ранее приостановил исполнение наказания для экс-премьера по этому обвинению. В настоящее время Хан содержится в заключении за разглашение гостайны.

Федеральное агентство расследований утверждает, что Хан и Куреши нарушили принятый в 1923 году закон о гостайне, когда "использовали дипломатический шифр МИД в политических целях" и "раскрыли содержание секретного документа неуполномоченным лицам ради личной выгоды в ущерб интересам государственной безопасности".

Следствие началось после того, как 27 марта 2022 года Хан публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой, по его словам, говорилось, что представители США в беседе с главой дипмиссии "рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной им в ходе своего визита в Москву в феврале 2022 года".

Хан был смещен с поста главы правительства 10 апреля 2022 года после вынесения ему вотума недоверия в связи с обвинениями в коррупции. Позже Хан не смог предоставить следствию упомянутую шифрованную дипломатическую телеграмму, заявив о ее утере. Шахбаз Шариф, сменивший Хана на посту главы правительства, утверждал, что США никак не влияли на смену власти в Пакистане.