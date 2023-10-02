Депутат заявила, что Санду навязывает евроинтеграцию как госидеологию вопреки конституции

Ольга Чеботарь отметила, что власти провалили все реформы, которые обещали провести и загнали Молдавию в кризис

КИШИНЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности (ПДС) хотят сделать провозглашенный ими курс на интеграцию в Европейский союз государственной идеологией вопреки конституции страны. Об этом заявила на брифинге бывший вице-премьер Молдавии по реинтеграции, депутат парламента от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Ольга Чеботарь.

"Госпожа Санду, ваше временное нахождение у власти не дает вам морального права решать судьбу страны. Мы призываем вас публично обсуждать все инициативы, касающиеся будущего нашего государства", - сказала Чеботарь.

По ее словам, власти провалили все реформы, которые обещали провести и загнали страну в кризис.

"Мы понимаем желание ПДС превратить идею интеграции в ЕС в государственную идеологию. Все это происходит по той причине, что партии больше нечего показать. ПДС компрометирует все европейские стандарты и ценности", - пояснила депутат.

В пятой статье Конституции Молдавии говорится, что демократия в республике "осуществляется в условиях политического плюрализма, несовместимого с диктатурой и тоталитаризмом. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной государственной идеологии". В прошлом году Молдавия вместе с Украиной и Грузией подали заявку на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, которая была одобрена для Кишинева и Киева. Молдавия взяла на себя ряд обязательств по приведению местного законодательства к стандартам ЕС, обязалась согласовывать внешнюю политику. Национальная комиссия по евроинтеграции в августе утвердила план выполнения девяти рекомендаций, предложенных Еврокомиссией для ускорения вступления страны в ЕС. К концу года власти Молдавии рассчитывают начать переговоры о вступлении в ЕС.