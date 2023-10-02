AFP: в Антананариву разогнали демонстрацию оппозиции

По данным агентства, против участников митинга применили спецсредства, включая слезоточивый газ

ПРЕТОРИЯ, 2 октября. /ТАСС/. Усиленные наряды полиции разогнали в городе Антананариву демонстрацию, созванную по инициативе оппозиции в связи с предстоящими президентскими выборами. Об этом сообщило агентство AFP.

Против демонстрантов были применены спецсредства, включая слезоточивый газ, отмечает оно. Власти не дали разрешение на проведение в столице демонстрации. Данные об арестах и возможных пострадавших не поступали.

Оппозиция пытается не допустить переизбрания на второй президентский срок Андри Радзуэлину. В минувшем месяце Высший конституционный суд островного государства отверг три иска оппозиции, в которых утверждалось, что Радзуэлина не может переизбираться, так как у него "отсутствует гражданство Мадагаскара".

В свою очередь Радзуэлина выступил в воскресенье по национальному телевидению и обвинил оппозицию в попытке создать в стране кризис.

В июне СМИ Мадагаскара сообщили, что Радзуэлина в 2014 году вместе с женой и тремя детьми получил гражданство Франции. Статья 42 кодекса о гражданстве предусматривает утрату гражданства Мадагаскара совершеннолетним мадагаскарцем, если он добровольно приобретает гражданство иной страны. При этом статья 46 конституции требует, чтобы кандидат в президенты имел местное гражданство. В свою очередь Радзуэлина заявил, что гражданство Франции было получено им автоматически по причине происхождения его деда.

Президентские выборы назначены на 9 ноября. Для участия в них зарегистрированы 13 кандидатов, включая Радзуэлину. В случае необходимости второй тур состоится 20 декабря.