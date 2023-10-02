2 октября, 12:26

В Ливане задержали причастных к гибели мигрантов у берегов Греции

Спецоперацию провели в районе Бар-Ильяс в долине Бекаа, где скрывались преступники

БЕЙРУТ, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Ливана задержали двух сирийских граждан, причастных к гибели большой группы мигрантов у берегов Греции 14 июня. Как сообщается в пресс-релизе ведомства, размещенном в соцсети X (бывшая Twitter), спецоперация была проведена в районе Бар-Ильяс в долине Бекаа, где скрывались преступники.

"Задержанные контрабандисты признались, что брали крупные суммы за нелегальную переправку мигрантов в ливийский Тобрук, откуда переполненное судно отплыло в Италию, но потерпело крушение и затонуло в 80 км от города Пилос на юге Греции", - отмечается в тексте.

По данным греческих властей, свыше 80 погибших и 104 выживших после крушения были в основном из Сирии, Афганистана, Египта и Пакистана. По словам спасенных, на судне перевозилось около 750 человек, женщины и дети были заперты в его трюмах.

Как указывается в пресс-релизе, задержанные сирийцы будут привлечены к судебной ответственности за нарушение ливанских законов.

Согласно сведениям исполняющего обязанности министра по делам перемещенных лиц Иссама Шараф ад-Дина, только за август ливанские военные задержали на границе с Сирией 8 тыс. человек, а всего с начала года численность нарушителей превысила 20 тыс. С 2011 года на территории Ливана укрылось свыше 1,5 млн сирийцев, их содержание обошлось казне в $40 млрд. 

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© Информационное агентство ТАСС
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