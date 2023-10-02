Парламент Ливии единогласно утвердил законодательную основу для проведения выборов

Председатель парламента Акила Салех назвал подготовленные документы "основой для объединения власти в стране"

КАИР, 2 октября. /ТАСС/. Палата представителей (однопалатный парламент) Ливии единогласно утвердила законы о выборах президента и парламента, подготовленные Объединенным комитетом "6+6". Об этом сообщил официальный представитель законодательного органа Абдалла Блихак по итогам заседания в городе Бенгази на востоке страны.

"Палата представителей единогласно проголосовала за издание закона о выборах президента и закона о выборах в Национальное собрание (двухпалатный парламент - прим. ТАСС), которые были подготовлены комитетом "6+6", - говорится в заявлении Блихака, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Председатель парламента Акила Салех, выступая на заседании, выразил благодарность комитету за проделанную работу, назвав подготовленные документы "основой для объединения власти в стране". По его словам, которые приводит информационный портал Al Wasat, "закон учел все соображения и обстоятельства, через которые проходит страна".

В июне комитет "6+6" согласовал закон о выборах в Национальное собрание Ливии, которое будет состоять из двух палат - Палаты представителей и Сената, а также об избрании главы государства. Было принято решение, что парламентские выборы должны состояться в декабре нынешнего года, президентские - в январе 2024 года, в течение 240 дней с момента издания законодательной основы.