СМИ: на севере Афганистана при взрыве мины погибли двое детей

По данным телеканала TOLOnews, еще несколько детей получили ранения

ТЕГЕРАН, 2 октября. /ТАСС/. По меньшей мере двое детей погибли при взрыве старой мины в афганской провинции Джаузджан, расположенной на севере страны. Об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя местных сил безопасности.

По его сведениям, еще несколько детей получили ранения при взрыве, их точное число и подробности об их состоянии не приводятся. Разорвавшийся снаряд был заложен боевиками террористической организации ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ) в юго-западной части Джаузджана.

По данным ЮНИСЕФ, в 2022 году более 700 детей были убиты или покалечены в Афганистане из-за неразорвавшихся боеприпасов. Афганские дети часто гибнут, играя с боеприпасами или собирая металлолом.