В Бундестаге допустили увеличение численности солдат Бундесвера в непризнанном Косове

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман сообщила, что комитет получает регулярные отчеты о состоянии дел

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) на фоне роста напряженности между Сербией и непризнанным Косово не исключила увеличения численности контингента Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в крае. Об этом она заявила редакционному объединению RND.

"Согласно мандату, численность личного состава составляет 400 военнослужащих", - сказала Штрак-Циммерман. "В настоящее время в составе KFOR состоят 85 женщин-солдат. Так что еще есть возможности для увеличения без необходимости изменения мандата", - пояснила она. При этом политик добавила, что комитет получает регулярные отчеты о состоянии дел. "Поэтому, если возникнет необходимость, мы также направим туда больше [военнослужащих]", - резюмировала Штрак-Циммерман.

Премьер непризнанного Косова Альбин Курти ранее утверждал, что вооруженные люди в масках в ночь на 24 сентября напали на полицейских на севере края при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник полиции. Позднее президент Сербии Александар Вучич заявил, что полицейские подразделения Косова убили трех сербов, тяжело ранили двух и что представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов на севере края. По его словам, представители KFOR помогали полиции Косова в операции против местных сербов. Вучич добавил, что после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.

Совет НАТО разрешил использовать в Косове дополнительные силы в рамках контингента KFOR для стабилизации ситуации.