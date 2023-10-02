Президент Словакии поручила сформировать кабмин экс-премьеру страны Фицо

Зузана Чапутова заявила ранее, что мандат Роберта Фицо на формирование кабмина будет ограничен по времени

БРАТИСЛАВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова поручила сформировать правительство республики председателю победившей на состоявшихся в стране в субботу парламентских выборах партии "Направление - социальная демократия", экс-премьеру республики Роберту Фицо. Трансляцию церемонии назначения, прошедшей во дворце главы государства в Братиславе, осуществлял телеканал TAZ.

"Направление - социальная демократия" получила на выборах поддержку у 22,94% избирателей. Она смогла обеспечить себе в парламенте 42 из 150 кресел. Таким образом, согласно установившейся традиции, ее лидер получает от главы государства поручение вести переговоры с прошедшими в парламент партиями о составлении кабмина.

Чапутова заявила ранее, что мандат Фицо на формирование кабмина будет ограничен по времени. Речь идет о двух неделях. Если ему не удастся сформировать правительственную коалицию, опирающуюся на парламентское большинство, то она даст поручение создать ее лидерам партий, которые добились меньшей поддержки у избирателей.

Президент, охарактеризовавшая прошедшие выборы как свободные и демократические, анонсировала, что еще в понедельник встретится с главой собравшей на выборах 17,96% голосов избирателей либеральной партии "Прогрессивная Словакия", заместителем председателя Европарламента Михалом Шимечкой, а во вторник - с лидером партии "Голос - социальная демократия", поддержанной 14,7% пришедших к урнам для голосовая избирателей, экс-премьером республики Петером Пеллегрини.

Братиславские политологи отмечают, что, возможно, Фицо не удастся найти необходимое количество партнеров из других шести партий, прошедших в парламент. Несмотря на идейную близость и совпадение большинства положений в программах его партии и партии "Голос - социальная демократия", у их лидеров, которых связывала ранее близкая дружба, в последнее время сложились напряженные отношения. Тем не менее вариант создания правительственной коалиции двумя социал-демократическими парламентскими политическими силами представляется как наиболее вероятный. К ним готова присоединиться Словацкая национальная партия, собравшая на выборах 5,62% голосов избирателей. Таким образом, согласно прогнозам, в высшем законодательном органе они смогут опираться на большинство в 79 депутатов.

Между тем не исключено, что "Голос - социальная демократия" договорится о сотрудничестве на правительственном уровне с партией "Прогрессивная Словакия", сторонниками которой являются действующие власти республики. Такой кабмин, как отмечают словацкие СМИ, устраивал бы и Чапутову. Президент в сентябре обвинила Фицо, назвавшего ее американским агентом, в клевете и оскорблениях. Она потребовала от компетентных органов привлечь его за это к ответственности.