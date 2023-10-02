Вице-президент Венесуэлы посетит Российскую энергетическую неделю

Международный форум будет проходить в Москве с 11 по 13 октября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес приедет в РФ, чтобы принять участие в Российской энергетической неделе 11-13 октября и комиссии высокого уровня. Об этом заявил председатель Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригес Гомес.

"Госпожа вице-президент Дельси Родригес будет находиться с визитом в РФ во время энергетической недели и во время комиссии высоко уровня", - сказал он на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко в Москве.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" будет проходить в Москве с 11 по 13 октября. Площадкой, как и в предыдущие годы, станет Центральный выставочный зал "Манеж". Основные мероприятия программы запланированы на 11-12 октября.

Российская энергетическая неделя (РЭН) является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. В 2022 году в рамках РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 270 спикеров. В форуме приняли участие свыше 3 тыс. участников и представителей СМИ из России и 83 иностранных государств и территорий. Организаторами форума являются фонд Росконгресс, министерство энергетики России при поддержке правительства Москвы. ТАСС выступает информационным партнером.