Мэр Улан-Батора заявил об отставке после скандала из-за некачественных автобусов

Долгорсурэнгийн Сумъяабазар также принес извинения горожанам

УЛАН-БАТОР, 2 октября. /ТАСС/. Мэр Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумъяабазар принес извинения за скандал, возникший из-за покупки некачественных автобусов для общественного транспорта, и подал прошение об отставке. Об этом сообщил сам градоначальник на срочно созванной поздним пресс-конференции после многочасового совещания с премьер-министром страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

"В рамках обновления общественного транспорта городу не хватало 750 автобусов. Проблема в том, что заказчик пытался заменить старые автобусы на новые. В процессе закупки зеленых автобусов произошла ошибка. Правоохранительные органы должны расследовать это дело и выяснить правду. Я прошу прощения у горожан, что вызвал у них раздражение покупкой этих автобусов", - сказал мэр.

По его словам, нового мэра премьер-министр назначит в кратчайшие сроки, учитывая недовольство граждан. Пока агентство по борьбе с коррупцией совместно с полицией проводят совместное расследование, в рамках которого прошли обыски в компании-поставщике автобусов "Тэнун-Огоо". Четыре его сотрудника задержаны на 48 часов.

Правоохранители также уведомили посольство Южной Кореи в Монголии о том, что в отношении работников компании-производителя Daewoo ведется расследование. Для этого планируется сотрудничество с генеральной прокуратурой Республики Корея.

Власти Монголии много лет безуспешно пытаются решить проблему дорожных заторов в Улан-Баторе, которая обусловлена ростом населения, увеличением числа автовладельцев и просчетами, допущенными при строительстве дорог. В рамках борьбы с пробками было принято решение обновить парк общественного транспорта и выделить для него отдельные полосы на дорогах.

В апреле 2023 года премьер-министр Монголии сообщил, что улан-баторцы в среднем проводят в пробках по 2,5 часа в день или 35 дней в году. К 2024 году общие упущенные экономические возможности из-за заторов в Улан-Баторе достигнут суммы, эквивалентной 10% ВВП страны.