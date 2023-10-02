На полигоне в Литве открыли модульный лагерь на 800 военных

Он расположен в Казлу-Руде

ВИЛЬНЮС, 2 октября. /ТАСС/. Постоянный лагерь из модульных конструкций открыт на полигоне армии Литвы в Казлу-Руде. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"В течение последних лет мы оборудовали три постоянных и один временный лагерь. Наличие постоянных лагерей - таким он будет и в Казлу-Руде - позволяет нам как принимающей стороне обеспечить помощь союзников", - приводятся в сообщении слова министра обороны Арвидаса Анушаускаса.

Лагеря, о которых упомянул глава военного ведомства, рассчитаны на размещение 2,3 тыс. человек. Лагерь в Казлу-Руде может принять 800 военных. После открытия там разместят солдат-срочников. Сообщается, что их будет около 400 человек. Оборудованы жилые помещения, помещения для отдыха, занятия спортом, приема пищи, санитарные пункты, ангары, ремонтные мастерские. Стоимость проекта составила €18,7 млн.

В начале сентября аналогичный лагерь из модульных конструкций был открыт в расположении батальона логистики в городе Мариямполе.