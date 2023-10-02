МИД Словакии вызвал посла РФ из-за высказываний Нарышкина

В ведомстве выразили протест против заявления главы Службы внешней разведки России, "ставящего под сомнение честность свободных и демократических выборов" в республике

БРАТИСЛАВА, 2 октября. /ТАСС/. МИД Словакии вызвал посла РФ в республике в связи с высказыванием главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина во время действовавшего в стране перед состоявшимися в субботу парламентскими выборами моратория, запрещающего проводить предвыборную агитацию.

"В МИД Словакии в понедельник, 2 октября 2023 года, был вызван представитель посольства РФ в республике. Причиной стали заявления директора СВР РФ Сергея Нарышкина, которые были опубликованы во время предвыборного моратория накануне проведения досрочных парламентских выборов в Словакии", - говорится в сообщении, размещенном на сайте словацкого внешнеполитического ведомства.

"Дипломатическое ведомство решительно протестует против ложного заявления российской разведки, ставящего под сомнение честность свободных и демократических выборов в Словакии. Считаем эту умышленно распространяемую дезинформацию недопустимым вмешательством РФ в процесс выборов Словакии", - говорится в документе.

МИД Словакии, как сказано в нем, "призвал РФ прекратить дезинформационную деятельность, направленную против Словакии". Такие действия "подрывают [существующий уровень] взаимных отношений".

Посольство РФ на запрос ТАСС о вызове посла в МИД Словакии ответило без комментариев: "Да, подтверждаем".