В парламенте Венесуэлы назвали энергетический союз с РФ залогом успешного развития

Страна не смогла бы справиться с кризисами без поддержки России, сказали в Национальной Ассамблее

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Взаимодействие Венесуэлы и России в энергетической сфере является фундаментом дальнейшего успешного развития двух стран. Об этом заявил председатель Национальной Ассамблеи (однопалатный парламент) Венесуэлы Хорхе Родригес на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Я бы хотел также сказать, что Венесуэла остается другом и партнером России, надежным и проверенным партнером. Худшее уже позади и, как вы верно отметили, наше экономическое развитие сейчас движется вперед. Я хотел бы здесь отметить, что союз с Российской Федерацией, наши общие интересы, особенно в энергетической сфере - это залог и фундамент дальнейшего успешного развития наших стран", - сказал Родригес.

По словам Родригеса, Венесуэла не смогла бы справиться с кризисами без поддержки России. "Особенно в 2019 году без поддержки России мы не смогли бы преодолеть все сложности. Я всегда это говорю, мне кажется, что это очень важно. В 2020 году, в частности, когда весь мир пострадал от пандемии коронавируса, мы также пострадали от пандемии, своего рода санкций, и удар был двойной. Тем не менее мы справились и должны сказать, что первая вакцина, которая получила распространение в Венесуэле, была российская вакцина "Спутник", - добавил он.