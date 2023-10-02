Президент Казахстана подписал закон о введении института петиций

Он предусматривает введение дополнительного механизма общественного участия в жизни страны

АСТАНА, 2 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о поправках в законодательство по вопросам общественного контроля, предусматривающий введение института петиций для оперативного реагирования на запросы граждан. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур", - говорится в сообщении.

Закон предусматривает введение дополнительного механизма общественного участия в жизни страны - института петиций. Петиция представляет собой коллективное сообщение, отклик или предложение, направленное в государственный орган, местный представительный и исполнительный орган в форме электронного документа. В законе также регламентирован порядок подачи петиции, ее приема, регистрации и рассмотрения.

По результатам рассмотрения петиции первый руководитель центрального государственного или местного исполнительного органа, председатель местного представительного органа обязаны выступить с официальным сообщением. Законом предусмотрено, что по таким вопросам как изменение формы правления, административно-территориального устройства и границ Казахстана, правосудие, амнистия и национальная безопасность петиции подаваться не могут.