Суд в Литве начал рассматривать дело о шпионаже литовца в интересах Белоруссии

Заседание проходит в закрытом режиме

ВИЛЬНЮС, 2 октября. /ТАСС/. Вильнюсский окружной суд приступил к рассмотрению дела в отношении подозреваемого в шпионаже на Белоруссию гражданина Литвы Мантаса Даниэлюса. Об этом сообщило агентство BNS.

"Рассмотрение дела проходит за закрытыми дверями. На заседании в понедельник был объявлен обвинительный акт", - говорится в сообщении.

Литовские правоохранительные органы задержали Даниэлюса в сентябре 2022 года по подозрению в шпионаже. Подозрения ему были предъявлены по факту сбора и передачи иностранному государству критической информации. Согласно материалам, имеющимся в распоряжении литовских правоохранителей, Даниэлюс активно общался с находящимися в Литве представителями белорусской оппозиции, входил к ним в доверие, а собранные таким образом сведения передавал КГБ Белоруссии.

За эти деяния ему угрожает лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.