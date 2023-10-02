Венесуэльский депутат заявил об ожидании победы России в конфликте на Украине

Хесус Херман Фариа Тортоса выразил надежду на то, что после завершения военных действий Москва поспособствует формированию нового миропорядка

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Венесуэла ожидает, что РФ выйдет победителем из конфликта вокруг Украины и поспособствует формированию нового миропорядка, заявил ТАСС депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хесус Херман Фариа Тортоса.

"Мы ожидаем, что Россия выиграет в этом конфликте. И что Россия выйдет из него более сильной державой. И благодаря этой силе сможет поспособствовать основанию нового миропорядка", - сказал он.

По словам парламентария, Россия и Венесуэла в настоящий момент находятся под жестким внешних давлением. "Поодиночке нам будет сложнее ему противостоять, вместе же мы будем сильнее", - уверен он.

Тортоса отметил, что существует несколько областей, в которых есть широкое пространство для сотрудничества между Россией и Венесуэлой. "Это, например, развитие промышленности, сельского хозяйства и все, что связано со здравоохранением и медициной. У России есть большой потенциал в этих областях", - пояснил депутат.