В Киеве надеются, что ЕС даст честную оценку выполнению условий по вступлению в сообщество

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что украинская сторона и Евросоюз уже сейчас являются "одной семьей"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Власти Украины надеются, что Евросоюз даст честную оценку тому, как Киев выполнил условия, представленные Еврокомиссией для начала переговоров о вступлении страны в сообщество, и не будет выдвигать новых требований. Об этой заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

"Сегодняшнее заседание (глав МИД стран ЕС в Киеве - прим. ТАСС) было про обретение нашей страной членства в Европейском союзе, в отношении этого за столом ощущался консенсус. И Украина, и европейская сторона настроены двигаться вперед с максимальной скоростью, - сказал Кулеба. - Наш ключевой сигнал в этом отношении сегодня был в том, что мы выполним семь условий, которые были выдвинуты Еврокомиссией для начала переговоров о членстве. Мы ожидаем, что они будут оценены честно, прозрачно и не будут выдвинуты никакие дополнительные условия".

Кулеба добавил, что, по его мнению, Украина и ЕС уже сейчас являются "одной семьей".

ЕС в 2022 году предоставил Украине официальный статус кандидата на вступление в сообщество. Следующим шагом должно стать начало переговоров о вступлении в Евросоюз. Для запуска переговорного процесса странам необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ. 22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий для начала процесса - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ.

Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил недавно, что Киев выполнил все семь условий для начала переговоров и рассчитывает на вступление в ЕС менее чем за два года. Однако глава представительства ЕС на Украине Катарина Матернова заявила на прошлой неделе, что реалистичным сроком вступления Украины в Европейский союз является 2030 год.