Шольц назвал прогрессом прошедшие в Копенгагене и Джидде встречи по Украине

Канцлер Германии заявил, что "будет делать все ради повышения давления" на то, чтобы российские власти переосмыслили свою позицию по Украине

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал прогрессом встречи по Украине, которые состоялись летом в Копенгагене и саудовской Джидде.

"Мы должны делать все, чтобы эта война закончилась и чтобы Украина могла защитить свою целостность и независимость, - сказал он на встрече с гражданами в Гамбурге. - В связи с этим мы запустили многие процессы. Я доволен, что на уровне внешнеполитических советников состоялись встречи в Копенгагене и Джидде, в которых также принимали участие Бразилия, ЮАР и Китай".

"Они договорились о рабочих группах, и это (дипломатические контакты - прим. ТАСС) должно продолжаться. Нельзя обещать какого-либо решения, но тот факт, что такие переговорные моменты состоялись, я считаю прогрессом", - отметил канцлер. По словам Шольца, он "будет делать все ради повышения давления" на то, чтобы российские власти переосмыслили свою позицию по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины. После этого Киев стал активно продвигать этот план, отказываясь обсуждать варианты урегулирования третьих сторон и отвергая предложения о посредничестве. В частности, с этой целью состоялись консультации 24 июня в Копенгагене и 5-6 августа в Джидде. Россию на эти встречи не приглашали.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. Захарова обращала внимание на то, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, а также украинские инициативы, "свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий".