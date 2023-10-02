Главы ГКНБ Таджикистана и Киргизии договорились работать по вопросам границы

В МИД Таджикистана сообщили, что их встреча прошла "в атмосфере дружбы и взаимопонимания"

ДУШАНБЕ, 2 октября. /ТАСС/. Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана Саймумин Ятимов и зампред кабмина Киргизии - глава КГНБ страны Камчыбек Ташиев провели в Баткене заседание правительственных делегаций двух стран по делимитации границы. Стороны договорились активизировать работу по описанию границы и сотрудничество между приграничными районами республик, сообщили в МИД Таджикистана.

"Руководители делегаций Республики Таджикистан С.С. Ятимов и Кыргызской Республики К.К. Ташиев, выразив полное взаимопонимание о необходимости активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии таджикско-кыргызской государственной границы на оставшихся участках, дали соответствующие поручения рабочим группам", - говорится в сообщении.

В МИД Таджикистана сообщили, что "в ходе встречи была особо отмечена необходимость укрепления дружбы, взаимопонимания и доверия между приграничными районами", сама встреча также прошла "в атмосфере дружбы и взаимопонимания".

15 сентября на портале 24.kg была опубликована статья с высказываниями Ташиева. В материале утверждалось, что он заявил об обнаружении в Киргизии "новых документов", которые доказывают, что киргизские земли перешли Таджикистану. Также в статье говорилось о том, что Ташиев призвал Таджикистан отказаться от территориальных претензий, а в противном случае Киргизия также будет их предъявлять. После этого в МИД Таджикистана заявили, что пригласили посла Киргизии и высказали ему обеспокоенность такими заявлениями. Президенты двух государств Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров позже провели встречу, где обсудили ситуацию на границе. В МИД России призывали страны воздержаться от резких заявлений и необдуманных шагов по вопросам пограничного урегулирования.

Также в пресс-службе председателя Согдийской области Таджикистана в конце сентября сообщали, что глава региона Раджаббой Ахмадзода провел встречу с представителем президента Киргизии в Баткенской области Абдикаримом Алимбаевым. Стороны договорились избегать резких высказываний по вопросу границы.