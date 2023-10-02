2 октября, 15:45

Секретарь Совбеза Армении и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в регионе Южного Кавказа

Согласно заявлению армянского ведомства, стороны обсудили вопросы, связанные с безопасностью в регионе, и подчеркнули необходимость и важность соблюдения территориальной целостности его стран

ЕРЕВАН, 2 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсудил с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном вопросы, связанные с безопасностью в регионе Южного Кавказа. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза Армении.

"2 октября в ходе рабочего визита в Иран секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Стороны обсудили вопросы, связанные с безопасностью в регионе, и подчеркнули необходимость и важность соблюдения территориальной целостности стран региона", - говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что собеседники коснулись двустороннего сотрудничества в разных сферах и особо подчеркнули экономическое сотрудничество. 

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