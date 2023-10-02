СМИ: лидеры G7 планируют провести 3 октября онлайн-переговоры по Украине

По информации JIJI, стороны могут обсудить сохранение санкций против России и продолжение поддержки украинской стороны

ТОКИО, 2 октября. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7) планируют 3 октября провести онлайн-переговоры по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило агентство JIJI со ссылкой на японские правительственные источники.

Как ожидается, стороны обсудят сохранение санкций против России и продолжение поддержки Украины.

Вместе с тем, по информации газеты Nikkei и агентства Kyodo, речь идет о переговорах лидеров Японии, США и нескольких стран Европы. Отмечается, что в прошлый раз переговоры в таком формате прошли в сентябре 2022 года, тогда в них приняли участие лидеры девяти стран.

По данным Kyodo, возглавит обсуждение на онлайн-встрече президент США Джо Байден, который намерен продемонстрировать стремление продолжать поддержку Украины на фоне принятия в США временного бюджета, не предусматривающего помощь Киеву, и не допустить распространения тенденции к снижению поддержки Украины.

Конгресс США ранее утвердил проект продления финансирования правительства страны на 45 дней (до 17 ноября), который не включает помощь Украине. Это решение принято, чтобы избежать паралича работы правительства из-за бюджетных проблем.