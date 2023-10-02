Лукашенко назначил начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба

Им стал Андрей Расюк

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Андрея Расюка новым начальником главного организационно-мобилизационного управления - заместителем начальника Генерального штаба вооруженных сил республики. Об этом сообщила президентская пресс-служба со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Расюк ранее был командиром 361-й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления).

В августе Лукашенко освободил Владислава Будика от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления по возрасту.