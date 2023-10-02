Кулеба заявил, что Украину устроит только полноценное членство в Евросоюзе

Глава украинского МИД отметил, что руководство страны следит за дискуссиями в ЕС относительно процесса сближения сообщества и Киева

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Украину устроит только полноправное членство в Евросоюзе без каких-либо альтернативных вариантов интеграции в ЕС. Об этой заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Киеве на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

"Могу зафиксировать, что Украина является первосортным государством, поэтому ничего кроме первосортного членства [в ЕС] нас не устраивает", - сказал Кулеба. При этом он добавил, что украинское руководство следит за дискуссиями в Евросоюзе относительно процесса сближения сообщества и Украины, и, как он утверждает, никаких предложений о варианте "второстепенного членства" Киеву со стороны ЕС не поступало.

"Наш сигнал Европейскому союзу, который мы доводим на всех уровнях, состоит в том, что ни при каких условиях нельзя допустить ситуации, чтобы реформа Европейского союза использовалась как инструмент торможения обретения членства в ЕС и Украиной, и другими странами-кандидатами, которые стремятся к этому, [такими как страны] западных Балкан и Молдавия", - заявил Кулеба. Он добавил, что в настоящий момент украинские власти не ощущают, что в ЕС наблюдаются попытки такого торможения.

20 сентября Германия и Франция представили свои предложения о реформировании Евросоюза, которые необходимо провести, чтобы ЕС смог продолжить расширение, в частности, принять Украину. Предложения Парижа и Берлина включают создание четырех ярусов европейской интеграции с разным уровнем полномочий, отказ от принятия решений в Совете ЕС на основании консенсуса, что фактически означает лишение стран ЕС права вето на общие решения, которые должны будут приниматься большинством голосов. Кроме того, предстоит пересмотреть бюджет ЕС - во-первых, расширить его объем, во-вторых, ввести новые механизмы его формирования, в частности, общеевропейские налоги и пошлины.

Стремление Украины в ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Для запуска соответствующего переговорного процесса странам необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий для начала процесса - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ. Прогресс в реформе Конституционного суда Украины был оценен на четверку по пятибалльной шкале. В части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, олигархизацией и по статусу меньшинств Киев получил тройку.