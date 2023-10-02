СМИ: большинство чехов считают необходимым отстаивать суверенитет страны любой ценой

По информации CTK, 40% опрошенных не сомневаются в способности республики эффективно обороняться

ПРАГА, 2 октября. /ТАСС/. 56% граждан Чехии сомневаются в ее способности обороняться, но при этом 84% чехов уверены, что суверенитет страны нужно отстаивать любой ценой. Это следует из результатов опроса общественного мнения, которые распространило информационное агентство CTK.

Согласно им, 40% опрошенных не сомневаются в способности республики эффективно обороняться. Этот показатель на 13 процентных пунктов выше прошлогоднего. 46% участников опроса полагают, что военные расходы чрезмерно обременяют госбюджет, 50% не согласны с этим мнением.

Чехи, согласно агентству, после 24 февраля 2022 года стали значительно более позитивно воспринимать необходимость выделения госбюджетом средств на оборону. С 2016 по 2022 год в обществе преобладало мнение, что эти траты являются излишним бременем для бюджета.

Опрос был проведен чешским Центром изучения общественного мнения с 26 мая по 24 июля. В нем приняли участие 929 респондентов старше 15 лет, представляющих все социальные группы населения республики.