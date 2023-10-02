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Военная операция на Украине

Белый дом признал отсутствие сделки с Маккарти по продолжению помощи Украине

Пресс-секретарь ведомства Карин Жан-Пьер заявила, что есть двухпартийная поддержка финансирования Киева, и выразила надежду на ее сохранение

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Американская администрация, по сути, признала, что сделки со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, направленной на продолжение оказания финансовой помощи Украине, не существует.

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"Я говорю следующее: мы знаем, что есть двухпартийная поддержка финансирования Украины. Вот что мы говорим. Мы говорим, что имеется двухпартийная поддержка <...>. Мы высоко ценим двухпартийную поддержку Украины, которую видели с начала, и мы считаем, что это будет сохраняться", - заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В связи с этим ей заметили, что такие высказывания фактически свидетельствуют об отсутствии какой бы то ни было сделки между американским президентом Джо Байденом, представляющим Демократическую партию США, и республиканцем Маккарти, нацеленной на продолжение выделения Киеву крупной финансовой поддержки. Жан-Пьер не стала отвергать этот вывод. О такой предполагаемой сделке упомянул в воскресенье Байден.

Конгресс США принял, и американский президент Джо Байден подписал на выходных законопроект, позволяющий продолжать ассигнования на деятельность федерального правительства в условиях отсутствия согласованного государственного бюджета на начавшийся в стране 1 октября 2024 финансовый год. Однако по инициативе оппозиционной Республиканской партии США из этого документа были исключены положения о выделении Украине новой крупной финансовой помощи. Исполнительная ветвь власти США запрашивала у законодательной в качестве дополнительных расходов в 2023 финансовом году $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на содействие Украине и другим странам в сфере экономики и безопасности. Эти или какие-либо схожие пункты не вошли в одобренный Конгрессом документ, который был подписан Байденом в субботу вечером и обрел таким образом силу закона. Байден утверждал в воскресенье, что Вашингтон продолжит выделение помощи Киеву, призвал республиканцев на Капитолийском холме поддержать инициативы такого рода. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на УкраинеЖан-Пьер, КаринМаккарти, Кевин
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