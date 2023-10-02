Вучич заявил, что у США не было оснований для беспокойства из-за Косова

Никаких приказов о повышении о боеготовности не отдавалось, заявил президент Сербии

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Информация США о том, что Сербия стянула тяжелую технику к административной границе с Косовом не полностью верна, никаких приказов о повышении о боеготовности не отдавалось. Об этом заявил в интервью телеканалу CNN президент Сербии Александар Вучич.

"Я не подписывал никаких приказов о боеготовности для армии. У нас там сейчас находится менее 60% обычного состава", - сказал он, комментируя заявления представителя Белого дома Джона Кирби о том, что США наблюдают скопления сербских танков и артиллерии близ Косова.

"Мы всегда прислушивались, когда наши партнеры просили о деэскалации ситуации, мы поступили так и сейчас, хотя никаких причин для значительного беспокойства не было", - добавил Вучич.