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Военная операция на Украине

В МИД Испании заявили, что ЕС не заинтересован в длительном конфликте на Украине

По мнению и. о. главы ведомства Хосе Мануэля Альбареса, Россия может остановить конфликт

МАДРИД, 2 октября. /ТАСС/. Евросоюз не заинтересован в длительном конфликте на Украине. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел председательствующей в ЕС Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете El Mundo.

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"Евросоюз не заинтересован в поддержании длительной войны, - сказал он. - Все, чего мы хотим, - это возвращение мира сегодня, но чтобы это был справедливый мир в рамках того, что установлено Уставом ООН".

По мнению и. о. министра, РФ может остановить конфликт. Что касается возможности выделения Украине €20 млрд до 2027 года, Альбарес сказал: "Со стороны Испании мы собираемся сделать все возможное, чтобы добиться этого. Я разговаривал со всеми министрами иностранных дел в поезде от польской границы до Киева, и мы все думали то же самое". 

Теги:
УкраинаИспанияВоенная операция на Украине
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