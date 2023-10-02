СБ ООН одобрил резолюцию об отправке миссии по содействию безопасности в Гаити

Ведущую роль в работе миссии будет играть Кения

ООН, 2 октября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН принял резолюцию о создании вооруженной миссии по содействию безопасности в Гаити. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Как ожидается, миссия будет участвовать в борьбе с действующими в Гаити бандитскими группировками. Она будет международной, но при этом не будет являться миссией ООН. Ведущую роль в ее работе будет играть Кения. Миссия создается в связи с ростом насилия со стороны преступных группировок, в соответствии с запросом властей Гаити.

Россия и Китай при голосовании воздержались, остальные члены Совета Безопасности проголосовали за резолюцию. Документ был подготовлен США и Эквадором.

Резолюция также расширяет оружейное эмбарго на несколько организаций, связанных с действующими в Гаити преступными группировками. Несколько параметров миссии, в том числе сроки ее размещения, еще предстоит определить.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. Ранее телеканал Telesur сообщал, что вооруженные банды контролируют более 80% Порт-о-Пренса и укрепляют свои позиции в других регионах страны.