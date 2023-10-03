Эксперт заявил, что условия мирного договора будут хуже для Киева из-за военных успехов РФ

Американский экономист, профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Джеффри Сакс также считает, что США больше не должны направлять деньги Украине

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Конфликт на Украине необходимо решать за столом переговоров, несмотря на то, что ввиду успехов России на поле боя условия мирного договора будут не столь выгодны для Киева. Об этом заявил в воскресенье в эфире YouTube-канала Kim Iverson американский экономист, профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Джеффри Сакс.

"Думаю, мы не должны больше направлять деньги Украине, нам нужен мирный договор <...>, его условия ухудшились, поскольку Россия одерживала победы на поле боя. Но мы должны завершить эту войну путем переговоров, а не с помощью выделения очередных $24 млрд [помощи], а потом еще $24 млрд", - сказал он.

По мнению Сакса, Соединенным Штатам следует "серьезно подходить к вопросу растраты государственных средств" и тщательнее контролировать свой бюджет.