СМИ: летательные аппараты КНР входили в зону ПВО Тайваня в сентябре более 220 раз

Кроме того, 18 сентября возле острова выявили 103 военных летательных аппарата, что стало самой масштабной операцией НОАК за сутки по меньшей мере за несколько лет

ГОНКОНГ, 3 октября. /ТАСС/. Летательные аппараты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в сентябре входили в опознавательную зону ПВО Тайваня или пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива более 220 раз. Об этом сообщила тайваньская газета Taiwan News.

Издание указывает, что по подсчетам исследователя Дэмиана Симона оборонное ведомство Тайваня в сентябре сообщало о полетах возле острова 565 летательных аппаратов НОАК. Из них в опознавательную зону ПВО острова вошли 225, в то время как в августе такие действия были зафиксированы 130 раз.

Как подчеркивает газета, в августе военная авиация материкового Китая в основном сосредотачивалась на полетах вокруг острова, а в сентябре - на пересечении срединной линии пролива. Кроме того, была зафиксирована самая масштабная за сутки операция НОАК в районе острова по меньшей мере за несколько лет: 18 сентября возле Тайваня было выявлено 103 военных летательных аппарата вооруженных сил КНР.

По оценке другого исследователя - Бена Льюиса - общее количество полетов в зоне ПВО Тайваня в сентябре стало вторым крупнейшим таким показателем в этом году. Больше всего таких полетов было зафиксировано в апреле - тогда в опознавательную зону ПВО Тайваня, по подсчетам исследователя, вошли 259 летательных аппаратов материкового Китая.

По мнению тайваньских военных, рекордные показатели апреля были реакцией Пекина на встречу спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь в штате Калифорния. Это была первая встреча на территории США спикера нижней палаты Конгресса с главой администрации острова с момента разрыва Вашингтоном дипломатических отношений с тайваньской стороной в 1979 году.

Зона ПВО Тайваня

Опознавательная зона ПВО Тайваня провозглашена островом в одностороннем порядке, ее площадь достигает 492 тыс. кв. км и значительно превышает воздушное пространство острова. Она также захватывает акваторию вокруг него, Тайваньский пролив и часть воздушного пространства над провинциями материкового Китая Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян.

Оборонное ведомство Тайваня и оба исследователя в своей оценке активности военной авиации НОАК в зоне ПВО острова учитывают только полеты к юго-востоку от срединной линии Тайваньского пролива.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.