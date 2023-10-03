Глава МИД Японии воздержалась от комментариев насчет поездки японского депутата в Россию

Ёко Камикава также напомнила о рекомендации правительства, призывающей всех японских граждан избегать любых посещений РФ

ТОКИО, 3 октября. /ТАСС/. Глава МИД Японии Ёко Камикава воздержалась от комментариев по поводу поездки в Россию депутата верхней палаты японского парламента от оппозиционного Общества обновления Японии Мунэо Судзуки.

В ответ на вопрос о позиции правительства по поводу этой поездки она напомнила о рекомендации правительства, призывающей всех граждан Японии избегать любых посещений России. "Что касается [позиции] правительства, то я не в том положении, чтобы комментировать", - сказала министр.

Комментируя заявление МИД России относительно межгосударственного сотрудничества между РФ и Японией, которое "разрушается санкционной политикой официального Токио в угоду США и навязанному ими антироссийскому курсу коллективного Запада", что не отвечает национальным интересам страны, Камикава повторила позицию Японии по Украине с осуждением РФ. В том числе касательно санкций в отношении Москвы.

По информации агентства Kyodo, в Обществе возрождения Японии рассматривают возможность применения дисциплинарных мер против Судзуки. По его данным, депутат заранее не проинформировал партию о своем зарубежным визите. В связи с этим руководство партии намерено выслушать его объяснение произошедшего, на основании чего будет изучен вопрос о возможном наказании.

МИД РФ 2 октября сообщил, что замглавы ведомства Андрей Руденко встретился с Судзуки и обсудил с ним состояние российско-японских отношений. Согласно сообщению, российская сторона отметила "важный вклад японского депутата в развитие двусторонних связей".

Судзуки известен своими связями с Россией. Во время нахождения на посту премьер-министра Японии Синдзо Абэ он часто выступал в роли советника по тем или иным вопросам, касающимся отношений с РФ. В апреле он уже рассматривал возможность поездки в Россию и даже получил одобрение руководящего комитета Палаты советников (верхней палаты парламента Японии), однако после этого председатель Общества обновления Японии попросил его принять решение о посещении РФ на основе "всестороннего рассмотрения вопроса о том, не окажет ли визит негативное влияние на государственные интересы". В итоге Судзуки отложил поездку.

После начала специальной военной операции Судзуки неоднократно выступал с критикой действий стран Запада и Украины. В интервью ТАСС он высказывал мнение, что Япония находится в слишком тесной координации с США и НАТО по политике в отношении России, сотрудничество с которой жизненно важно для Токио. При этом он признал, что это мнение сейчас непопулярно в Японии, однако отметил, что даже в администрации премьера Фумио Кисиды есть люди, понимающие его, но сейчас они в меньшинстве.