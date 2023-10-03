На востоке Сирии два солдата получили ранения в результате израильской атаки

По информации телеканала Al Hadath, ракеты поразили командный пункт и склады шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской армии

БЕЙРУТ, 3 октября. /ТАСС/. Израиль рано утром нанес ракетные удары по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил агентству SANA представитель командования ВС арабской республики.

По его словам, в результате израильской атаки получили ранения два солдата и нанесен материальный урон.

"Агрессивное нападение было совершено на военные объекты в окрестностях города Дейр-эз-Зор", - уточнил представитель.

По сведениям вещающего из Дубая телеканала Al Hadath, израильские ракеты поразили командный пункт и склады шиитских формирований, которые находятся в пограничном с Ираком городе Бу-Кемаль. По его информации, шиитские бойцы, воюющие на стороне сирийской армии, понесли потери в живой силе и технике.

Последний раз Израиль наносил удары по сирийскому пограничному с Ираком району 9 ноября 2022 года. Тогда беспилотники атаковали колонну с иранским оружием и нефтепродуктами. По данным Al Hadath, погибли 14 шиитских бойцов.